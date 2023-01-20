Раньше продукты компании можно было купить только на центральном вокзале, а теперь они будут продаваться во время путешествия в вагонах. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
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Мы уже представляли вам наших партнеров, недавно ставших резидентами Киевского центрального вокзала – Milk Bar. На устройстве локации с особыми сладостями наше сотрудничество не закончилось: теперь мы тестируем новое меню для пассажирских поездов,
– говорится в сообщении.
Теперь вкусности от Milk Bar станут доступны в поездах Укрзализныци. Сладости уже появились на международном рейсе №23/24 Киев – Хелм.
Коллаборация УЗ и Milk Bar: смотрите видео
Что входит в новое меню УЗ
Сейчас от Milk Bar тестируют несколько позиций, которые пользуются наибольшим спросом. Это брауни, шоколадное и арахисовое печенье, а также пряники – в виде карты Украины.
- Упаковка шоколадного или арахисового печенья (1 штука) – 40 гривен.
- Упаковка с порцией брауни – 50 грн.
- Пряник в виде карты Украины (1 штука) – 45 гривен.
В УЗ добавили в меню вкусности / Фото УЗ
Какая стоимость сладостей в поезде / Фото УЗ
В Укрзализныце призвали пробовать новые вкусности и оставлять отзывы.