Раньше продукты компании можно было купить только на центральном вокзале, а теперь они будут продаваться во время путешествия в вагонах. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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Мы уже представляли вам наших партнеров, недавно ставших резидентами Киевского центрального вокзала – Milk Bar. На устройстве локации с особыми сладостями наше сотрудничество не закончилось: теперь мы тестируем новое меню для пассажирских поездов,

– говорится в сообщении.

Теперь вкусности от Milk Bar станут доступны в поездах Укрзализныци. Сладости уже появились на международном рейсе №23/24 Киев – Хелм.

Коллаборация УЗ и Milk Bar: смотрите видео