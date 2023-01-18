До кінця року в "Інтерсіті+" з'явиться інтернет від Starlink

Міністерство цифрової трансформації вже передало УЗ 450 терміналів Starlink, а наступного місяця доставлять ще одну партію. Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Читайте також Укрзалізниця анонсувала новий рейс до Румунії: маршрут і вартість квитків

Як повідомляє пресслужба перевізника, в "Укрзалізниці" успішно завершили тестування вай-фай на базі технології Starlink в поїзді "Інтерсіті" та підбили підсумки.

Зазначається, що віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін протестували, як працює інтернет на "Старлінках" під час подорожі.

Ми партизанськими методами обладнали Старлінками один поїзд "Інтерсіті" й катали його на різних маршрутах понад 100 днів,

– йдеться в повідомленні.