Ризиковано подорожувати: Україну визнали однією з найнебезпечніших країн у світі
Джерело:International SOS
Україну назвали однією з найнебезпечніших країн для подорожей у 2024 році. Експерти представили щорічний рейтинг країн, куди не рекомендовано їздити наступного року.
Консалтингова компанія з питань медицини та безпеки International SOS регулярно інформує туристів про потенційні загрози у країнах світу. Для цього вони оцінюють різні фактори: безпекову ситуацію, рівень медицини та кліматичні ризики. У які країни ризиковано подорожувати у 2024 році та у якому списку Україна – далі в матеріалі.
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Карту небезпечних країн світу розмістили на сайті компанії, яка досліджувала ризики. Україну цього року, як і минулого, визнали однією з найгарячіших точок на карті.
Щодо системи оцінювання, то список складали так: у кожній з категорій країну оцінювали за п'ятибальною шкалою – від "низького" до "дуже високого" рівня ризику (для медичних та кліматичних факторів) та від "незначного" до "надзвичайного" (для безпекових).
У безпековій сфері найвищий рівень ризику отримали такі країни:
- Україна;
- Сирія;
- Ірак;
- Афганістан;
- Лівія;
- Ємен;
- Південний Судан;
- Центральноафриканська Республіка;
- Сомалі.
Україна – одна з найнебезпечніших точок на карті світу / Скріншот з travelriskmap.com
Частини Лівану, Палестини, Росії, країни Сахелю, а також Еквадор і деякі райони Колумбії також відзначили як "небезпечні" через зростання рівня злочинності та заворушень.
Які країни, навпаки, найбезпечніші:
- Ісландія;
- Люксембург;
- Норвегія;
- Швейцарія;
- Данія.
У категорії медичної допомоги "високий ризик" мають такі країни: Сирія, Ірак, Афганістан, Ємен, Північна Корея, Палестина, Гаїті, Нігер, Лівія, Буркіна-Фасо, Гвінея, Сьєрра-Леоне, Ліберія, Судан, ЦАР, Еритрея, Бурунді та Сомалі.
А от щодо проблеми зміни клімату та наслідків від цього найбільші ризики у: Сирії, Іраку, Афганістану, Ємену, Чаду, Нігеру, Малі, Нігерії, ЦАР, Південного Судану, Ефіопії, Сомалі, Демократичної Республіки Конго та Мозамбіку.
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