Українцям в Польщі пропонують курси та роботу водіїв комунального транспорту

Коли у Польщі на законодавчому рівні погодили спрощену процедуру працевлаштування українських біженців, компанії почали активно пропонувати роботу. Не стали винятком місцеві комунальні підприємства громадського транспорту.

У польських містах вимушено переселеним через російське вторгнення громадянам України пропонують роботу водіїв трамваїв та автобусів. За потреби обіцяють безплатні навчальні курси з перекладачем.

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Детальніше про роботу для українців в Польщі

Для офіційного працевлаштування в Польщі, українцям треба спершу отримати номер PESEL (польський аналог ідентифікаційного коду). Його зараз видають за спрощеною процедурою без додаткових умов. Після цього вже можна претендувати на вакансії, який є вдосталь.

Наприклад, у Вроцлаві міська транспортна компанія MPK Wrocław відкрила такі вакансії: водія автобуса; водія трамваю; механіка-автослюсаря. Зацікавлених просять телефонувати за номером 71 32 50 810.

У Познані працедавець MPK Poznan шукає серед українців досвідчених водіїв трамваїв та автобусів, а також автомеханіків та електромонтерів. Звертатися потрібно за телефоном 61 839 61 62.

Компанії надають перевагу тим, хто має відповідну кваліфікацію та практичні навички. Таким кандидатам пропонують трудові договори (umowa o pracę) та весь соціальний пакет, який передбачений польським законодавством.

До того ж обидві фірми планують найближчим часом організувати спеціально для громадян України курси водіїв громадського транспорту (категорія D) з гарантією подальшого працевлаштування. Навчальний процес буде супроводжувати кваліфікований перекладач. Також всім охочим допоможуть у вивчені польської мови.

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