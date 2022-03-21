В польских городах вынужденно переселенным из-за российского вторжения гражданам Украины предлагают работу водителей трамваев и автобусов. При необходимости обещают бесплатные обучающие курсы с переводчиком.

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Подробнее о работе для украинцев в Польше

Для официального трудоустройства в Польше украинцам нужно сначала получить номер PESEL (польский аналог идентификационного кода). Его сейчас выдают по упрощенной процедуре без дополнительных условий. После этого уже можно претендовать на достаточно вакансию.

К примеру, во Вроцлаве городская транспортная компания MPK Wrocław открыла следующие вакансии: водителя автобуса; водителя трамвая; механика-автослесаря. Заинтересованных просят звонить по телефону 71 32 50 810.

В Познани работодатель MPK Poznan ищет среди украинцев опытных водителей трамваев и автобусов, а также автомехаников и электромонтеров. Обращаться нужно по телефону: 61 839 61 62.

Компании предпочитают тех, кто имеет соответствующую квалификацию и практические навыки. Таким кандидатам предлагают трудовые договоры (umowa o pracę) и весь социальный пакет, предусмотренный польским законодательством.

К тому же, обе фирмы планируют в ближайшее время организовать специально для граждан Украины курсы водителей общественного транспорта (категория D) с гарантией дальнейшего трудоустройства. Учебный процесс будет сопровождать квалифицированный переводчик. Также всем желающим помогут в изучении польского языка.