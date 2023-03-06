А с начала 2023 года Литва упростила для украинцев выдачу новых и восстановление старых видов на жительство. Речь идет об электронном разрешении. Как его получить или как заменить пластиковый документ на цифровой, рассказывает TransferGo.
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Как оформить электронный вид на жительство в Литве впервые прибывшим в страну
Украинцы, впервые въехавшие в Литву, должны подать заявку на получение разрешения на пребывание. Владельцы такого документа имеют право беспрепятственно проживать на территории страны, иметь доступ к рынку труда и могут претендовать на государственную помощь. Что важно: для продолжительного легального пребывания в Литве вынужденным переселенцам не нужно оформлять статус беженца.
Что нужно, чтобы получить первый вид на жительство:
- По приезду в Литву необходимо лично прийти в отдел по обслуживанию Департамента миграции.
- Возьмите с собой оригиналы документов, удостоверяющих вашу личность.
- Для оформления вида на жительство вам также необходимо будет предоставить биометрические данные (фото лица и отпечатки пальцев).
- После рассмотрения вашей заявки и в случае принятия решения Департамент миграции Литвы выдаст электронный вид на жительство. Его можно скачать в аккаунте на сайте Migracija.lt.
Украинцам в Литве упростили выдачу вида на жительство / Фото unsplash
Владельцы пластиковых видов на жительство должны их заменить на цифровые
Если у вас уже есть ранее оформленное разрешение на проживание в Литве в виде пластиковой карты, то ее нужно заменить на электронное, чтобы и дальше легально находиться в стране.
В этом случае посещать миграционный центр не придется. Перевыпустить документ можно онлайн. Для этого достаточно создать учетную запись с выбранным адресом электронной почты на сайте Migracija.lt, заполнить заявление и предоставить необходимую информацию о себе.
После проверки всех данных Департамент миграции выдаст цифровой вид на жительство с годовым сроком. Иностранцы найдут полученный документ в своем аккаунте MIGRIS и смогут сохранить его на смартфон или напечатать.
Для граждан Украины оформление документа полностью бесплатно. В то же время, если вы нуждаетесь в финансовой поддержке или нужно отправить деньги из Польши, Чехии, Литвы или любого другого уголка Европы в Украину, выбирайте TransferGo. Это удобный, быстрый и безопасный сервис по переводу средств, которому доверяют более 5 миллионов пользователей.