Про випадок повідомила Підкарпатська поліція. Інцидент стався минулої суботи близько 5:00.

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Детальніше про те, як українець потрапив під удар потяга

Наразі поліція не знає, з якої причини молодий українець перебував біля колій. Поки він там лежав, коліями проїжджав потяг.

Машиніст потяга, що незадовго перед цим від'їхав від зупинки, побачив чоловіка, який лежав у небезпечному місці. Машиніст спробував різко загальмувати, але врятувати українця від травм не вдалося. Як наслідок, ніс потяга вдарив лежачу людину.

Потерпілого негайно госпіталізували.

Відомо, що машиніст та начальник потяга були тверезими. Інші обставини події слідчі ще встановлюють.

Також нещодавно у Неаполі 34-річна громадянка України викинулася з четвертого поверху лікарні на вулиці Джованні Нінні. В результаті цього вона отримала травми, які були несумісні із життям.