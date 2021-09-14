О случае сообщила Подкарпатская полиция. Инцидент произошел в прошлую субботу около 5:00.

Актуально Польша открыта для украинцев: как из этой страны отправлять деньги родным с выгодой для себя

Подробнее о том, как украинец попал под удар поезда

Пока что полиция не знает, по какой причине молодой украинец находился возле путей поезда. Пока он там лежал, путями проезжал поезд.

Машинист поезда, который незадолго перед этим уехал от остановки, увидел человека, лежащего в опасном месте. Машинист попытался резко затормозить, но спасти украинца от травм не удалось. Как следствие, нос поезда ударил лежащего человека.

Пострадавшего немедленно госпитализировали.

Известно, что машинист и начальник поезда были трезвыми. Другие обстоятельства происшествия следователи еще устанавливают.