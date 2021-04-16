Українця номінували на титул "Людина року-2020" у Гданську: деталі

Художник з України Василь Нецко змагатиметься за перемогу у конкурсі "Людина року-2020" у номінації "Культура". Конкурс відбудеться у Гданську. Його проводить видання Dziennik Bałtyckі.

Мета конкурсу – нагородження талановитих та ініціативних жителів Гданська за їхній торішній внесок в науку, бізнес, культуру, благодійну, політичну чи громадську діяльність. Переможець отримає: титул "Людина року-2020" в Гданську, пам'ятну статуетку, диплом і право на участь у воєводському фіналі конкурсу. Окрім Василя Нецка, на перемогу претендують ще 30 осіб.

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Творчі заслуги

Українця номінували на титул "Людина року-2020" за виставку картин під назвою "Кольорові сни про Гданськ". У своїх роботах митець зображує Гданськ та його жителів. Вперше ці полотна Василь Нецко представив у 2020 році у Гдині.

Це не перша номінація українця. Рік тому Василь Нецко вже отримав звання "Людина року-2019" в Гданському повіті в номінації "Культура".

Робота Василя Нецка з виставки "Кольорові сни про Гданськ" / Фото Domiwka Gdansk

Робота Василя Нецка з виставки "Кольорові сни про Гданськ" / Фото Domiwka Gdansk

Як обиратимуть переможця

Переможця оберуть за допомогою голосування в режимі онлайн. Воно вже почалося 14 квітня 2021 року і триватиме до 25 травня 2021 року. Завершиться голосування 25 травня 2021 року о 21:00.

Українського художника номінували на титул "Людина року-2020" у Гданську / Фото Domiwka Gdansk