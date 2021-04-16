Украинца номинировали на титул "Человек года-2020" в Гданьске: детали
Художник с Украины Василий Нецко будет соревноваться за победу в конкурсе "Человек года-2020" в номинации "Культура". Конкурс состоится в Гданьске. Его проводит издание Dziennik Bałtyckі.
Источник:yavp.pl
Цель конкурса – награждение талантливых и инициативных жителей Гданьска за их прошлогодний вклад в науку, бизнес, культуру, благотворительную, политическую или общественную деятельность. Победитель получит: титул "Человек года-2020" в Гданьске, памятную статуэтку, диплом и право на участие в воеводском финале конкурса. Кроме Василия Нецка, на победу претендуют еще 30 человек.
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Творческие заслуги
Украинца номинировали на титул "Человек года-2020" за выставку картин под названием "Цветные сны о Гданьске". В своих работах художник изображает Гданьск и его жителей. Впервые эти полотна Василий Нецко представил в 2020 году в Гдыне.
Работа Василия Нецка с выставки "Цветные сны о Гданьск" / Фото Domiwka Gdansk
Работа Василия Нецка с выставки "Цветные сны о Гданьск" / Фото Domiwka Gdansk
Как будут выбирать победителя
Победителя выберут с помощью голосования в режиме онлайн. Оно уже началось 14 апреля 2021 года и продлится до 25 мая 2021 года. Завершится голосование 25 мая 2021 года в 21:00.
Украинского художника номинировали на титул "Человек года-2020" в Гданьске / Фото Domiwka Gdansk
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