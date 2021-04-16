Художник с Украины Василий Нецко будет соревноваться за победу в конкурсе "Человек года-2020" в номинации "Культура". Конкурс состоится в Гданьске. Его проводит издание Dziennik Bałtyckі.

Цель конкурса – награждение талантливых и инициативных жителей Гданьска за их прошлогодний вклад в науку, бизнес, культуру, благотворительную, политическую или общественную деятельность. Победитель получит: титул "Человек года-2020" в Гданьске, памятную статуэтку, диплом и право на участие в воеводском финале конкурса. Кроме Василия Нецка, на победу претендуют еще 30 человек.

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Творческие заслуги

Украинца номинировали на титул "Человек года-2020" за выставку картин под названием "Цветные сны о Гданьске" . В своих работах художник изображает Гданьск и его жителей. Впервые эти полотна Василий Нецко представил в 2020 году в Гдыне.

Это не первая номинация украинца. Год назад Василий Нецко уже получил звание "Человек года-2019" в Гданьске в номинации "Культура".

Работа Василия Нецка с выставки "Цветные сны о Гданьск" / Фото Domiwka Gdansk

Работа Василия Нецка с выставки "Цветные сны о Гданьск" / Фото Domiwka Gdansk

Как будут выбирать победителя

Победителя выберут с помощью голосования в режиме онлайн . Оно уже началось 14 апреля 2021 года и продлится до 25 мая 2021 года. Завершится голосование 25 мая 2021 года в 21:00.