Українця назвали найкращим іноземним студентом військової британської академії

Найкращим іноземним студентом Королівської військової академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті цьогоріч став українець Павло Лейсі. Юнак також отримав особливу відзнаку – Міжнародний меч.

Про це повідомило у фейсбуці Посольство Великої Британії в Україні. Хлопця привітали та побажали подальших успіхів.

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Про навчальний заклад та відзнаку

Королівська військова академія в Сандгерсті (Royal Military Academy Sandhurst) – це британський вищий військовий навчальний заклад, утворений у 1947 році шляхом об'єднання Королівської військової академії (Royal Military Academy) і Королівського військового училища (Royal Military College). Заклад розміщений у графстві Суррей.

Серед знаменитих випускників академії:

Принци Вільям та Гаррі Уельські;

Вінстон Черчилль;

султан Брунею Хассанал Болкіах;

великий герцог Люксембургу Анрі;

та інші відомі діячі.

Щороку відзнака, яку нещодавно отримав українець Павло Лейсі, присуджується кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні. Цього року в Академії навчалися офіцери з 26 різних країн.

Текст публікації Посольства Великої Британії в Україні

Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Королівської академії сухопутних військ, Сандгерст, Велика Британія, та отримав особливу відзнаку – Міжнародний Меч.

Нагороду українцю вручила Її Королівська Високість принцеса Анна на урочистій церемонії під час Параду на честь Суверена.

Щиро вітаємо Павла з цим важливим досягненням та бажаємо нових успіхів!

Українець став найкращим іноземним студентом військової академії Великої Британії / Фото фейсбук Посольства Великої Британії в Україні