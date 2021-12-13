Українця назвали найкращим іноземним студентом військової британської академії
Найкращим іноземним студентом Королівської військової академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті цьогоріч став українець Павло Лейсі. Юнак також отримав особливу відзнаку – Міжнародний меч.
Про це повідомило у фейсбуці Посольство Великої Британії в Україні. Хлопця привітали та побажали подальших успіхів.
Цікаво Імміграція та робота у Великій Британії: експерти розповіли про актуальні правила в'їзду
Про навчальний заклад та відзнаку
Королівська військова академія в Сандгерсті (Royal Military Academy Sandhurst) – це британський вищий військовий навчальний заклад, утворений у 1947 році шляхом об'єднання Королівської військової академії (Royal Military Academy) і Королівського військового училища (Royal Military College). Заклад розміщений у графстві Суррей.
Серед знаменитих випускників академії:
- Принци Вільям та Гаррі Уельські;
- Вінстон Черчилль;
- султан Брунею Хассанал Болкіах;
- великий герцог Люксембургу Анрі;
- та інші відомі діячі.
Щороку відзнака, яку нещодавно отримав українець Павло Лейсі, присуджується кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні. Цього року в Академії навчалися офіцери з 26 різних країн.
Текст публікації Посольства Великої Британії в Україні
Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Королівської академії сухопутних військ, Сандгерст, Велика Британія, та отримав особливу відзнаку – Міжнародний Меч.
Нагороду українцю вручила Її Королівська Високість принцеса Анна на урочистій церемонії під час Параду на честь Суверена.
Щиро вітаємо Павла з цим важливим досягненням та бажаємо нових успіхів!
Українець став найкращим іноземним студентом військової академії Великої Британії / Фото фейсбук Посольства Великої Британії в Україні