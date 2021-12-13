Об этом сообщило в фейсбуке Посольство Великобритании в Украине. Парня поздравили и пожелали дальнейших успехов.

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Об учебном заведении и награде

Королевская военная академия в Сандгерсте (Royal Military Academy Sandhurst) – это британское высшее военное учебное заведение, созданное в 1947 году путем объединения Королевской военной академии (Royal Military Academy) и Королевского военного училища (Royal Military Cole). Заведение расположено в графстве Суррей.

Среди знаменитых выпускников академии:

Принцы Уильям и Гарри Уэльские;

Вінстон Черчилль;

султан Брунея Хассанал Болкиах;

великий герцог Люксембурга Анри;

и другие известные деятели.

Ежегодно награда, которую недавно получил украинец Павел Лейси, присуждается кадету, продемонстрировавшему лучшие результаты в учебе. В этом году в Академии учились офицеры из 26 разных стран.

Текст публикации Посольства Великобритании в Украине

Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом Королевской академии сухопутных войск, Сандгерст, Великобритания, и получил особое отличие – Международный Меч.

Награду украинцу вручило Ее Королевское Высочество принцесса Анна на торжественной церемонии во время Парада в честь Суверена.

Поздравляем Павла с этим важным достижением и желаем новых успехов!