Об этом сообщило в фейсбуке Посольство Великобритании в Украине. Парня поздравили и пожелали дальнейших успехов.
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Об учебном заведении и награде
Королевская военная академия в Сандгерсте (Royal Military Academy Sandhurst) – это британское высшее военное учебное заведение, созданное в 1947 году путем объединения Королевской военной академии (Royal Military Academy) и Королевского военного училища (Royal Military Cole). Заведение расположено в графстве Суррей.
Среди знаменитых выпускников академии:
- Принцы Уильям и Гарри Уэльские;
- Вінстон Черчилль;
- султан Брунея Хассанал Болкиах;
- великий герцог Люксембурга Анри;
- и другие известные деятели.
Ежегодно награда, которую недавно получил украинец Павел Лейси, присуждается кадету, продемонстрировавшему лучшие результаты в учебе. В этом году в Академии учились офицеры из 26 разных стран.
Текст публикации Посольства Великобритании в Украине
Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом Королевской академии сухопутных войск, Сандгерст, Великобритания, и получил особое отличие – Международный Меч.
Награду украинцу вручило Ее Королевское Высочество принцесса Анна на торжественной церемонии во время Парада в честь Суверена.
Поздравляем Павла с этим важным достижением и желаем новых успехов!
Украинец стал лучшим иностранным студентом военной академии Великобритании / Фото фейсбук Посольства Великобритании в Украине