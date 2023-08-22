У швейцарському кантоні Ааргау вирішили дозволити розміщувати біженців у підвалах. Рішення ухвалили через дефіцит місць у муніципальних центрах. В яких умовах мешкатимуть люди – далі в матеріалі.

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Біженців з України побільшало

Житлова криза у Швейцарії посилилась, адже до країни стало прибувати більше втікачів від війни з України. Раніше заборонялось розселяти біженців у підвальних приміщеннях, але зараз це допускають як тимчасове вирішення проблеми. Переселенці житимуть в облаштованих підвалах, поки в кантоні не організують додаткові центри для біженців.

Навесні кількість біженців трохи зменшувалася. Зараз ми отримали хвилю міграції, багато людей з України, багато випадків возз'єднання сімей і неповнолітніх без супроводу,

– розказала керівниця соціальної служби кантону Ааргау Піа Марія Бруггер.

Непроста ситуація з помешканням для переселенців складається і в інших кантонах Швейцарії. У деяких із них, наприклад, у Цюриху чи Берні, просто зобов'язали муніципалітети збільшити квоти на розподіл прохачів притулку.

Рішення Ааргау поселити біженців у підвальних приміщеннях може викликати негативну реакцію суспільства та критику правозахисників. Але альтернативи кантон поки не має.

Українців поселяють у "селах-привидах" Німеччини

Тим часом у Німеччині українців розміщують у населених пунктах, які мали зносити, а жителів звідти вже виселили. Але тепер у закинутих селах надали житло для українських біженців. Наразі тут немає магазинів, аптек та лікарів. Зараз переселенців у федеративній землі Північний Рейн-Вестфалія розселяють неподалік чинних вугільних кар'єрів Інден, Гамбах і Гарцвайлер.

Але українці не скаржаться. Кажуть, головне, що є світло, вода та опалення. А також інтернет і мобільний зв'язок, щоб подзвонити додому. Щотижня сюди приїжджають представники місцевої влади й допомагають біженцям із документами.

Розподіл українців у федеральні землі та комуни Німеччини відбувається за квотами. Обрати місце прихистку самотужки неможливо, а назва населеного пункту, куди поїдуть українці, генерується автоматично в інформаційному центрі LEA.