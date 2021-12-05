Українців, які працюють в Польщі, стало вчетверо більше за два роки: аналітичні дані

За останні два роки кількість трудових мігрантів з України, які вирушили в Польщу, збільшилася на 23,8%. А за останній рік кількість українських заробітчан зросла на 19,2%.

Про це розповідає компанія з міжнародного працевлаштування Gremi Personal з посиланням на дані Фонду соціального страхування Польщі. При цьому дефіцит робочої сили в Польщі все ще присутній, тому попит на працівників з України продовжує бути значним.

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Детальніше про попит на українських працівників в Польщі

Зараз кількість легальних працівників з України в Польщі є рекордною, свідчать соцопитування. При цьому восени Польща відчувала гострий брак працівників, що було пов'язано з активним відновленням економіки.

У жовтні в Польщі надали робочі місця рекордній кількості іноземців. Очікувано, що переважали серед них українці. Так, 636 тисяч українських громадян у сусідній країні сплатили страхові внески, що на 23,8% більше, ніж 2 роки тому.

Генеральний директор компанії Gremi Personal Томаш Богдевич, зазначає, що цьогоріч попит на українських працівників в Польщі збільшився на 90%. Передусім це стосується підприємств харчової та переробної промисловості, виробництва пластмасових виробів та логістичної галузі, вплив якої суттєво зріс у період пандемії.

За даними дослідження аналітичного центру Gremi Personal, 80,6% українців їдуть працювати в Польщу через можливість отримувати більші, ніж в Україні, зарплати. Наприклад, на польських фабриках і заводах нині можна заробити 25 – 40 тисяч гривень і більше.

Прогнози експертів

Чи будуть українці й далі обирати Польщу як країну трудової міграції залежатиме від того, чи спростять процес працевлаштування і запропонують вищі зарплати західні сусіди Польщі,

– зауважує Томаш Богдевич.

Крім того, експерти зазначають, що з наступного року у Польщі зросте мінімальна погодинна ставка оплати праці. Це означає, що в середньому українці зароблятимуть за кордоном на 2 тисячі гривень більше.

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