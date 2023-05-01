85% біженців з України більше не платитимуть за житло у Польщі: це стосується не всіх

На пільгу можуть розраховувати лише вразливі категорії. Хто звільняється від участі у витратах на отримання допомоги – читайте далі!

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Як відомо, з 1 травня у Польщі зросла сума оплати за проживання біженців у муніципальних гуртожитках та готелях. Така норма діє за умови перебування там понад 180 днів. Але 85% українців у колективних центрах звільнені від оплати.

Згідно із поправками до закону про допомогу українським біженцям, які ухвалили в січні 2023 року, мешканці колективних центрів повинні частково оплачувати вартість свого проживання:

понад 120 днів – 50% вартості проживання, але не більше 40 злотих на добу;

– 50% вартості проживання, але не більше 40 злотих на добу; понад 180 днів – 75% вартості проживання, але не більше 60 злотих на добу.

Між тим, близько 60 000 українців у таких центрах колективного розміщення в Польщі звільнені від оплати.

Понад 85% тих, хто перебуває в центрах колективного розміщення, звільнені від участі у витратах на допомогу. Ці пільги стосуються, неповнолітніх, інвалідів та людей пенсійного віку,

– повідомили в МВС.

Тобто, це означає, що безплатно можуть і надалі проживати втікачі від війни вразливих категорій: діти, люди похилого віку та люди з інвалідністю.

Для чого такі зміни?

В МВС підкреслили, що метою зміни правил надання допомоги в центрах є мобілізація громадян України до професійної активізації та самостійного функціонування в Польщі. Тож у такий спосіб хочуть стимулювати українців працевлаштовуватися та набувати фінансову незалежність.

Людям з вразливих груп важче влаштуватися на роботу, тому їх звільняють від плати за проживання.