Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Українці зможуть отримувати пенсію через "Укрпошту"

Уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які тимчасово проживають за кордоном, міжнародними переказами через Укрпошту.

Постанова була розроблена Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі.

В уряді додали, що відтепер виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном, за наявності технічної можливості в АТ "Укрпошта" здійснювати переказ коштів у країну перебування.

Вказана категорія пенсіонерів за кордоном зможе відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України.