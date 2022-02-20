Українців люблять більше, ніж росіян і білорусів: як поляки ставляться до різних націй

Варшавський центр суспільної думки (CBOS) провів опитування, де визначив, як жителі Польщі ставляться до різних націй і представників етнічних груп. З'ясувалось, що поляки недолюблюють росіян, арабів і ромів.

Організація провела опитування серед 1 тисячі повнолітніх громадян Польщі. Респондентам потрібно було оцінити, наскільки їм до вподоби та чи інша нація або етнічна група за семибальною шкалою.

Читайте також Я тут почуваюсь вдома, – менеджер з маркетингу TransferGo про життя і роботу в Польщі

Результати опитування

Опитування показало, що 41% жителів Польщі до вподоби представники української нації. Про симпатію до білорусів заявили трохи більше третини респондентів – 35%.

Зазначається, що у порівнянні з минулим роком, показник щодо білорусів впав на 12%. Зниження, ймовірно, пов'язане з міграційною кризою на кордонах, в якій ЄС звинувачує білоруську владу.

Разом з тим найулюбленішими націями поляків, за дослідженням, стали:

італійці та американці (симпатію висловили по 58% респондентів);

угорці (57%);

словаки (55%);

чехи (52%);

греки і англійці (по 51%).

Водночас свою найбільшу неприязнь громадяни Польщі висловили до таких націй: