Организация провела опрос среди 1 тысячи совершеннолетних граждан Польши. Респондентам нужно было оценить, насколько им нравится та или иная нация (этническая группа) по семибалльной шкале.
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Результаты опроса
Опрос показал, что 41% жителей Польши нравятся представители украинской нации. О симпатии к белорусам заявили чуть больше трети респондентов – 35%.
Отмечается, что по сравнению с прошлым годом показатель касательно белорусов упал на 12%. Снижение, вероятно, связано с миграционным кризисом на границах, в котором ЕС обвиняет белорусские власти.
Вместе с тем любимыми нациями поляков, согласно исследованию, стали:
- итальянцы и американцы (симпатию выразили по 58% респондентов);
- венгры (57%);
- словаки (55%);
- чехи (52%);
- греки и англичане (по 51%).
В то же время самою большую свою неприязнь граждане Польши выразили таким нациям:
- арабы (46% отрицательных отзывов);
- россияне (38%);
- ромы (37%).