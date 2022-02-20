Организация провела опрос среди 1 тысячи совершеннолетних граждан Польши. Респондентам нужно было оценить, насколько им нравится та или иная нация (этническая группа) по семибалльной шкале.

Читайте также Я чувствую себя здесь дома, – менеджер по маркетингу TransferGo о жизни и работе в Польше

Результаты опроса

Опрос показал, что 41% жителей Польши нравятся представители украинской нации. О симпатии к белорусам заявили чуть больше трети респондентов – 35% .

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом показатель касательно белорусов упал на 12% . Снижение, вероятно, связано с миграционным кризисом на границах, в котором ЕС обвиняет белорусские власти.

Вместе с тем любимыми нациями поляков, согласно исследованию, стали:

итальянцы и американцы (симпатию выразили по 58% респондентов);

венгры (57%);

словаки (55%);

чехи (52%);

греки и англичане (по 51%).

В то же время самою большую свою неприязнь граждане Польши выразили таким нациям: