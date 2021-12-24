Українців в Іспанії запрошують разом заколядувати: де і коли

Представники української діаспори в Барселоні закликали всіх охочих взяти участь у спільному виконанні колядок рідною мовою. Подія має на меті об'єднати українців, які проживають в столиці Іспанії, щоб разом віддати шану традиціям.

Про це повідомляє українська асоціація "Джерело" на своїй сторінці у фейсбуці. Приєднатися до події можуть як колективи, так і одинокі виконавці.

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Детальніше про виконання колядок в Барселоні

Святковий захід відбудеться у неділю, 26 грудня безпосередньо на площі Каталунья у Барселоні. Початок запланований на 12:30.

Запрошуємо церковні хори та усіх, хто бажає згадати та поспівати разом з нами українських колядок,

– закликали організатори.

Хоча виконання різдвяних пісень відбуватиметься просто неба, не слід забувати про карантинні обмеження, які діють під час пандемії. Зокрема, варто зберігати безпечну дистанцію між учасниками.

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