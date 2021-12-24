Про це повідомляє українська асоціація "Джерело" на своїй сторінці у фейсбуці. Приєднатися до події можуть як колективи, так і одинокі виконавці.

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Детальніше про виконання колядок в Барселоні

Святковий захід відбудеться у неділю, 26 грудня безпосередньо на площі Каталунья у Барселоні. Початок запланований на 12:30.

Запрошуємо церковні хори та усіх, хто бажає згадати та поспівати разом з нами українських колядок,

– закликали організатори.

Хоча виконання різдвяних пісень відбуватиметься просто неба, не слід забувати про карантинні обмеження, які діють під час пандемії. Зокрема, варто зберігати безпечну дистанцію між учасниками.

Крім того, українців в Польщі запрошують на флешмоб з виконання колядок. Планують знімати ефектні відео події та запросити відомих музикантів.

Для святкового настрою пропонуємо переглянути, як у Києва засяяла цьогорічна різдвяна ялинка: дивіться відео