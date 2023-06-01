Українських біженців в Ірландії поселять у кінному центрі, який торік підпалили

Чимало українців продовжує залишатися в Ірландії. Зараз країна готується заселяти біженців у відремонтовані господарські приміщення кінного центру Kill.

Торік будівлю підпалили. За цей час її встигли полагодити, тому найближчими тижнями у тимчасове житло прибуде перша група біженців.

Читайте також Третина українських біженок вже працевлаштувалися за кордоном: чи повернуться вони додому

Українців в Ірландії поселять у кінному центрі

У кінному центрі поблизу села Кілдер готуються приймати 150 українських біженців. Господарські приміщення переобладнали у зв'язку із гострою кризою тимчасового житла в Ірландії.

Кінноспортивний комплекс зазнав значних перетворень, зазначає мер округу Фінтан Бретт. Приміщення пофарбували, також побудували нову кухню з кухонним елеватором для підняття їжі на інший поверх та їдальню.

Там було виконано величезну роботу. Переважна більшість людей, які живуть у цьому районі, будуть раді біженцям,

– відзначив чиновник.

На першому етапі заселення очікується, що прибуде близько 50 сімей – приблизно 150 людей. Загалом центр переобладнали для 340 осіб, які будуть жити у 165 кімнатах капсульного типу.

Торік центр підпалили

У листопаді 2022 року у Кілдері відбулася акція протесту проти планів розмістити українських біженців у кінноспортивному комплексі Kill. Через кілька днів там сталася пожежа, в якій ніхто не постраждав.

Торік кінний центр підпалили / Фото ireland-live.ie​

На громадських зборах місцеві жителі висловлювали стурбованість з приводу перетворення "сільськогосподарської комори" на центр тимчасового розміщення.

Тоді мер Кілдера пояснив, що побоювання були пов'язані з відсутністю світла, вентиляції та каналізації. Такі умови ірландці вважали несприятливими для людей, які травмовані війною.