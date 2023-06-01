В прошлом году здание подожгли. За это время ее успели починить, поэтому в ближайшие недели во временное жилье прибудет первая группа беженцев.

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Украинцев в Ирландии поселят в конном центре

В конном центре близ села Килдер готовятся принимать 150 украинских беженцев. Хозяйственные помещения были переоборудованы в связи с острым кризисом временного жилья в Ирландии.

Конноспортивный комплекс претерпел значительные преобразования, отмечает мэр округа Финтан Бретт. Помещение выкрасили, также построили новую кухню с кухонным элеватором для поднятия пищи на другой этаж и столовую.

Там была проделана огромная работа. Подавляющее большинство людей, живущих в этом районе, будут рады беженцам,

– отметил чиновник.

На первом этапе заселения ожидается, что прибудет около 50 семей – около 150 человек. В общей сложности центр переоборудовали для 340 человек, которые будут жить в 165 комнатах капсульного типа.

В прошлом году центр подожгли

В ноябре 2022 года в Килдере прошла акция протеста против планов разместить украинских беженцев в конноспортивном комплексе Kill. Через несколько дней там произошел пожар, в котором никто не пострадал.

В прошлом году конный центр подожгли / Фото ireland-live.ie

На общественном собрании местные жители выражали обеспокоенность по поводу превращения "сельского амбара" в центр временного размещения.

Тогда мэр Килдер объяснил, что опасения были связаны с отсутствием света, вентиляции и канализации. Такие условия ирландцы считали неблагоприятными для людей, травмированных войной.