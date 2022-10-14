Українці зможуть обміняти готівкову гривню в Литві
Тому чимало держав дозволили українським біженцям обміняти готівкову гривню у євро. Відтепер це можна зробити і в Литві, повідомляє Національний банк України.
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Так, з 10 жовтня в усіх біженців з України, що перебувають в Литві, з'явилася можливість легкого обміну своєї готівки у гривнях на євро.
Національний Банк України та Банк Литви підписали угоду, яка передбачає, що будь-який громадянин України у статусі біженця може здійснювати обмінні операції у відділеннях Šiaulių bankas. Вони розташовані у Вільнюсі, Каунасі, Шяуляй, Клайпеді та Тельшяй.
Які умови
- ліміт на суму обміну – не більше 10 000 гривень;
- тільки банкноти від 100 до 1 000 гривень;
- пошкоджені або з дефектами банкноти обміну на євро не підлягають;
- курс обміну встановлюється НБУ (публікується щотижня на сайті Банку Литви);
- комісія за операцію – 2,5 євро.
Зауважимо, раніше програма обміну готівкової гривні для українців вже почала працювати у Польщі, Німеччині, Бельгії, Швеції, Італії, Нідерландах, Швейцарії та на Мальті.