Так, з 10 жовтня в усіх біженців з України, що перебувають в Литві, з'явилася можливість легкого обміну своєї готівки у гривнях на євро.

Національний Банк України та Банк Литви підписали угоду, яка передбачає, що будь-який громадянин України у статусі біженця може здійснювати обмінні операції у відділеннях Šiaulių bankas. Вони розташовані у Вільнюсі, Каунасі, Шяуляй, Клайпеді та Тельшяй.

Які умови

ліміт на суму обміну – не більше 10 000 гривень;

не більше 10 000 гривень; тільки банкноти від 100 до 1 000 гривень;

пошкоджені або з дефектами банкноти обміну на євро не підлягають;

курс обміну встановлюється НБУ (публікується щотижня на сайті Банку Литви);

комісія за операцію – 2,5 євро.

Зауважимо, раніше програма обміну готівкової гривні для українців вже почала працювати у Польщі, Німеччині, Бельгії, Швеції, Італії, Нідерландах, Швейцарії та на Мальті.