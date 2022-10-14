Украинцы смогут обменять наличную гривну в Литве

Поэтому многие государства позволили украинским беженцам обменять наличную гривну в евро. Теперь это можно сделать и в Литве, сообщает Национальный банк Украины.

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Так, с 10 октября у всех находящихся в Литве беженцев из Украины появилась возможность легкого обмена своих наличных в гривнах на евро.

Национальный Банк Украины и Банк Литвы подписали соглашение, предусматривающее, что любой гражданин Украины в статусе беженца может совершать обменные операции в отделениях Šiaulių bankas. Они расположены в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляе, Клайпеде и Тельшяй.

Какие условия

лимит на сумму обмена – не более 10 000 гривен;

только банкноты от 100 до 1 000 гривен;

поврежденные или с дефектами банкноты обмену на евро не подлежат;

курс обмена устанавливается НБУ (публикуется еженедельно на сайте Банка Литвы);

комиссия за операцию – 2,5 евро.

Заметим, что ранее программа обмена наличной гривны для украинцев уже начала работать в Польше, Германии, Бельгии, Швеции, Италии, Нидерландах, Швейцарии и на Мальте.