Сум за домом чи навчання: що спонукає українських біженців повертатися з-за кордону

Кожен п'ятий українець, який повертається в країну з-за кордону, планує залишитися надовго чи назавжди. Але досі понад половина (54%) біженців прибувають на короткий час.

Звіт Міжнародної організації з міграції (МОМ) дає відповідь на питання, що саме спонукає українців повертатися додому попри війну. Біженців з України про це розпитали під час перетину кордону з Молдовою.

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Поїздка додому

МОМ провела опитування українців на прикордонних пунктах пропуску з Молдовою. Дослідження проводили з 1 липня по 30 вересня 2023 року. Біженці розповіли про свої наміри щодо повернення, основні проблеми та потреби.

Через українсько-молдовський кордон поверталися найбільше українців із Молдови, Румунії та Туреччини. Також люди їхали з Болгарії, Німеччини, Ізраїлю, Польщі та Франції. Найбільше українців були родом з Київської, Миколаївської та Одеської областей. 92% респондентів їхали у свій рідний регіон, а інші – до Києва, Одеської та Вінницької областей.

Серед 2 855 опитаних було 95% жінок. Середній вік респондентів – 42 роки.

Чи планують українці залишатися надовго і з якою метою

21% учасників опитування відповіли, що мають намір залишитися в Україні надовго. Близько половини (47%) їхали додому, щоб возз'єднатися з родиною. Ось головні причини повернення українців надовго:

возз'єднання з сім'єю;

сум за домом;

відвідування родичів;

продовження навчання;

візит до лікаря;

поновлення документів.

54% опитаних поверталися до України на період до 30 днів. Серед причин виїзду вони називали такі:

зустріч з родиною;

поновлення документів;

перевірка нерухомості;

візит до лікаря;

допомога родичам чи друзям.

При цьому фінансова допомога для повернення додому знадобилась 22% респондентів. Також серед головних проблем люди називали потребу в медичній допомозі та довготривалому житлі.

Українці готові їхати з Європи до України, щоб відвідати лікаря

Тисячі українців, які отримали тимчасовий захист за кордоном, здійснюють коротку поїздку додому, щоб записатися до лікаря. Медична допомога в Україні доступніша. Також вдома потрібно менше чекати на прийом спеціаліста.

Агентство ООН у справах біженців з'ясувало, що 39% біженців їздили з Європи до України, щоб владнати справи з документами, побачитися з родиною чи відвідати лікаря.

Багато українців зізналися, що розчарувалися в європейській системі охорони здоров'я. Бентежить не тільки довге очікування прийому, а й якість наданих послуг. Тому українці готові долати тисячі кілометрів, щоб потрапити до фахівця в Україні.

Важливий фактор, безумовно, вартість лікування. Більшість медпослуг у Європі застрахованим громадянам надають безкоштовно, але стоматологічна або спеціалізована допомога там дуже дорога.