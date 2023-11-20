Отчет Международной организации по миграции (МОМ) дает ответ на вопрос, что именно побуждает украинцев возвращаться домой, несмотря на войну. Беженцев из Украины об этом расспросили во время пересечения границы с Молдовой.
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Поездка домой
МОМ провела опрос украинцев на пограничных пунктах пропуска с Молдовой. Исследование проводилось с 1 июля по 30 сентября 2023 года. Беженцы рассказали о своих намерениях, основных проблемах и потребностях.
Через украинско-молдавскую границу возвращались больше всего украинцев из Молдовы, Румынии и Турции. Также люди ехали из Болгарии, Германии, Израиля, Польши и Франции. Больше всего украинцев были родом из Киевской, Николаевской и Одесской областей. 92% респондентов ехали в свой родной регион, а остальные – в Киев, Одесскую и Винницкую области.
Среди 2 855 опрошенных было 95% женщин. Средний возраст респондентов – 42 года.
Планируют ли украинцы оставаться надолго и с какой целью
21% участников опроса ответили, что намерены остаться в Украине надолго. Около половины (47%) ехали домой, чтобы воссоединиться с семьей. Вот главные причины возвращения украинцев надолго:
- воссоединение с семьей;
- тоска по дому;
- посещение родственников;
- продолжение обучения;
- визит к врачу;
- возобновление документов.
54% опрошенных возвращались в Украину на период до 30 дней. Среди причин выезда они называли следующие:
- встреча с семьей;
- возобновление документов;
- проверка недвижимости;
- визит к врачу;
- помощь родственникам или друзьям.
При этом финансовая помощь для возвращения домой потребовалась 22% респондентов. Также среди главных проблем люди называли потребность в медицинской помощи и долгосрочном жилье.
Украинцы готовы ехать из Европы в Украину, чтобы посетить врача
Тысячи украинцев, получивших временную защиту за границей, совершают короткую поездку домой, чтобы записаться к врачу. Медицинская помощь в Украине более доступна. Также дома нужно меньше ждать приема специалиста.
Агентство ООН по делам беженцев выяснило, что 39% беженцев ездили из Европы в Украину, чтобы уладить дела с документами, увидеть семью или посетить врача.
Многие украинцы признались, что разочаровались в европейской системе здравоохранения. Смущает не только долгое ожидание приема, но и качество предоставляемых услуг. Потому украинцы готовы преодолевать тысячи километров, чтобы попасть к специалисту в Украине.
Немаловажный фактор, безусловно, стоимость лечения. Большинство медуслуг в Европе застрахованным гражданам оказывают бесплатно, но стоматологическая или специализированная помощь там очень дорогая.