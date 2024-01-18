Не забувають про дім і хочуть повернутися: чи залучені біженці до життя в Україні

Українці в різних куточках світу продовжують брати активну участь у житті України навіть з-за кордону. Вони відстежують і поширюють новини, влаштовують акції підтримки та донатять.

Такі висновки зробили соціологи з "‎Вокс Україна" та Factum Group на основі масштабного дослідження. Як біженці залишаються в українському контексті за кордоном та чи планують повертатися додому — розберемо дослідження далі.

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Кого опитали

Дослідники опитали групи українців, які залишаються за кордоном та тих, хто повернувся. Результати показали, що наші громадяни залишаються залученими до життя в Україні, навіть перебуваючи в інших державах.

У липні-серпні минулого року компанія Factum Group провела соціологічне репрезентативне опитування 1 400 українських біженців. Серед них були як ті, хто на час опитування перебували за кордоном, так і ті, хто вже повернувся на батьківщину.

Респонденти дали відповіді на низку запитань щодо того, які саме чинники змусили їх виїхати, а які — спонукали повернутися. Також опитаних попросили порівняти деякі аспекти життя в Україні й за кордоном.

Рівень залученості

80% опитаних — це українські жінки, з них 44% мають дітей. Понад 50% переселенців перебували чи перебувають у Німеччині та Польщі, 7% — у Чехії, 4% — в інших країнах від Австралії до США.

Українці за кордоном показали, що доволі сильно цікавляться тим, що відбувається в Україні й активно проявляють свою громадянську позицію. 90% опитаних переглядають новини про Україну кілька разів на тиждень або частіше. Близько 60% українців за кордоном читають новини про Україну щодня. Лише 15% ніколи не поширюють новини про Україну серед своєї спільноти за кордоном, а 30% — регулярно це роблять.

Понад 70% українців за кордоном донатять для України, приблизно стільки ж респондентів допомагають своїм родичам, які залишилися вдома. Понад 40% біженців беруть участь в акціях на підтримку України за кордоном, а близько 40% — волонтерять.

Українці на польському кордоні / Sławomir Kamiński (Agencja Wyborcza)

Що спонукає біженців повертатися

Серед тих українців, які перебувають за кордоном, 64% хочуть повернутися, 13% — не хочуть, а решта поки не визначилися. З тих, хто повернувся, 7% планують знову виїхати з України, 56% хочуть залишитися вдома, а решта — ухвалять рішення залежно від ситуації.

Найчастіше повертаються незаміжні, ті, у кого залишилися в Україні батьки та ті, хто працював на українські компанії дистанційно.

Головними факторами, які суттєво впливають на ймовірне повернення, є:

туга за домом та родиною;

бажання, щоб діти здобували освіту в Україні;

кращі можливості працевлаштування в Україні;

наявність нерухомості вдома.

Серед тих, хто залишається за кордоном, не планують повертатися ті, хто хотів емігрувати ще до війни. Також із меншою імовірністю повернуться ті, хто має статус біженця, ті, у кого за кордоном покращився рівень життя, а також ті, хто не приїздив до України з лютого 2022 року.

У своїх висновках дослідники наголосили, що не варто ставитися до біженців, як до втрати. Радше, сприймати їх як актив. По-перше, вони можуть бути інструментом певної "‎народної дипломатії", тобто сприяти підтримці України за кордоном. По-друге, біженці залишаються вагомим джерелом матеріальної підтримки. Більшість українців за кордоном надсилають допомогу родичам в Україні.