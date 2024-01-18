Такие выводы сделали социологи из "Вокс Украина" и Factum Group на основе масштабного исследования. Как беженцы остаются в украинском контексте за границей и планируют ли возвращаться домой — разберем исследование дальше.

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Кого опросили

Исследователи опросили группы украинцев, которые остаются за границей и тех, кто вернулся. Результаты показали, что наши граждане остаются вовлеченными в жизнь в Украине, даже находясь в других государствах.

В июле-августе прошлого года компания Factum Group провела социологический репрезентативный опрос 1 400 украинских беженцев. Среди них были как те, кто на время опроса находился за границей, так и уже вернувшиеся на родину.

Респонденты ответили на ряд вопросов о том, какие именно факторы заставили их уехать, а какие — побудили вернуться. Также опрошенных попросили сравнить некоторые аспекты жизни в Украине и за границей.

80% опрошенных – это украинские женщины, из них 44% имеют детей. Более 50% переселенцев находились в Германии и Польше, 7% — в Чехии, 4% — в других странах от Австралии до США.

Уровень вовлеченности

Украинцы за границей показали, что довольно сильно интересуются происходящим в Украине и активно проявляют свою гражданскую позицию. 90% опрошенных просматривают новости об Украине несколько раз в неделю или чаще. Около 60% украинцев за границей читают новости об Украине каждый день. Только 15% никогда не распространяют новости об Украине среди своего сообщества за рубежом, а 30% регулярно это делают.

Более 70% украинцев за границей донатят для Украины, примерно столько же респондентов помогают своим родственникам, оставшимся дома. Более 40% беженцев принимают участие в акциях поддержки Украины за границей, а около 40% — волонтерят.

Украинцы на польской границе / Slawomir Kaminski (Agencja Wyborcza)

Что побуждает беженцев возвращаться

Среди находящихся за рубежом украинцев 64% хотят вернуться, 13% — не хотят, а остальные пока не определились. Из вернувшихся 7% планируют снова уехать из Украины, 56% хотят остаться дома, а остальные — примут решение в зависимости от ситуации.

Чаще всего возвращаются незамужние, те, у кого остались в Украине родители и те, кто работал на украинские компании дистанционно.

Главными факторами, существенно влияющими на вероятное возвращение, являются:

тоска по дому и семье;

желание, чтобы дети получали образование в Украине;

лучшие возможности трудоустройства в Украине;

наличие недвижимости дома.

Среди оставшихся за границей не планируют возвращаться те, кто хотел эмигрировать еще до войны. Также с меньшей вероятностью вернутся те, кто получил статус беженца, те, у кого за границей улучшился уровень жизни, а также те, кто не приезжал в Украину с февраля 2022 года.

В своих выводах исследователи подчеркнули, что не стоит относиться к беженцам, как к потере. Скорее воспринимать их как актив. Во-первых, они могут быть инструментом определенной "народной дипломатии", то есть способствовать поддержке Украины за рубежом. Во-вторых, беженцы остаются весомым источником материальной помощи. Большинство украинцев за границей присылают помощь родственникам в Украине.