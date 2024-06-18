Варто зауважити, що Європа – загалом доволі безпечна для туристів. Однак щоб сформувати рейтинг міст, у яких можна почуватися найспокійніше, поспілкувалися з місцевими жителями. Зокрема, розпитали, чи безпечно вони почуваються на вулиці після того, як сутеніє.

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Які міста ЄС визнали найбезпечнішими для туристів

На п'ятій позиції у рейтингу розташувалося древнє місто Ґронінґен у Нідерландах. Відразу 86% місцевих жителів зізналися, що почуваються безпечно, гуляючи вночі наодинці. Цікаво, що демографічно Ґронінґен –наймолодше місто на території країни. Існує легенда, що його заснували вихідці з античної Трої, а перша письмова згадка датується 1040 роком, тому у місті точно є чим помилуватися.



У Ґронінґені яскраво відчувається нідерландський вайб / Unsplash

Четверте місце у рейтингу посіло польське місто Білосток. Місто не є надто популярним серед туристів, однак саме там розташований замок Палац Браницьких, який називають "польським Версалем". Окрім того, старовинне місто є дуже атмосферним, тому там можна чудово провести час. Тим більше, що 86% місцевих жителів заявили, що почуваються в абсолютній безпеці.

На третій позиції – чарівна Любляна (Словенія) – найбільш недооцінена столиця ЄС. Старовинне місто – просто чарівне. Зокрема, там є казковий Міст Дракона, на якому можна загадати бажання, й воно неодмінно здійсниться. А також – просто фантастичний Люблянський град – древній охоронець міста. Понад 87% місцевих жителів заявили, що не бояться вночі гуляти вулицями Любляни наодинці.



Любляна – просто чарівне європейське місто / Unsplash

На другій позиції – іспанське місто Ов'єдо. Студентська "столиця" Іспанії з понад тисячолітньою історією привертає увагу мандрівників з різних куточків світу. Тим більше, що вони можуть абсолютно безпечно відвідувати місто. Понад 87% місцевих мешканців заявили, що почуваються там дуже безпечно.

А тепер (барабанний бій) – найбезпечніше з безпечних!

Перше місце у рейтингу обійняв загадковий Копенгаген: гавань торговців, місто казок. 87% його мешканців заявили, що почуваються у безпеці, а 100% – що задоволені своїм життям. Воно й не дивно, бо Данія – друга держава у рейтингу найщасливіших країн світу.