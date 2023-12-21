Солідарність Європи: скільки громадян ЄС підтримують прийом українських біженців

Єврокомісія випустила нове видання Атласу міграції. Він містить деталізовану інформацію щодо мігрантів у 27 країнах ЄС та ще у 171 державі світу. Спеціальний розділ присвятили Україні.

Також Атлас міграції показав результати опитування щодо ставлення європейців до тривалого прийому українських біженців. Чи багато з них досі готові підтримувати їх і надавати українцям притулок – дізнаєтеся в матеріалі.

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Більшість громадян ЄС готові підтримувати українців

79% громадян ЄС підтримують прийом українських біженців у своїх країнах. Позитивне ставлення до розміщення українців і надання їм притулку дещо зменшилось, але досі залишається високим. У 2022 році 88% європейців підтримували прийом українських біженців.

Видання 2023 року містить спеціальну тематичну секцію щодо проявів солідарності ЄС по відношенню до переміщених людей з України. Вона демонструє, що відданість та стійкість у підтримці України та її переміщених громадян залишається потужною на рівні Європейського Союзу,

– йдеться в спеціальному розділі Атласу міграції.

Європейці готові надавати переселенцям свої домівки та організовувати акції солідарності. Але на дворічному рубежі російської війни в Україні починають з'являтися деякі ознаки втоми від підтримки біженців. Суспільні настрої дещо змінюються на гірше, але рівень підтримки європейцями досі залишається потужним.

Скільки українців у країнах Європи

Як зазначено в тематичній "‎українській" секції Атласу, станом на серпень 2023 року, статус тимчасового захисту на території країн ЄС отримали майже 4,2 мільйона громадян України. З них 63% – це жінки, а 37% – чоловіки.

Серед країн Євросоюзу найбільше українських біженців прийняли:

Німеччина – 1 175 695 осіб;

Польща – 960 550 осіб;

Чехія – 365 085 осіб.

Скільки у Польщі витратили на підтримку українців

У 2022 році Польща витратила рекордні 8,6 мільярда євро на підтримку українських біженців. Саме поляки першими прийняли в себе велику хвилю українців, які тікали від війни. Більшість із них – це жінки з маленькими дітьми.

Польща одразу забезпечила базові потреби біженців, які першими прибули до ЄС. Вони потребували житла, їжі та особистих речей. І поляки взяли на себе ці витрати: і громадські організації, і держава.

За даними Кільського інституту світової економіки, у 2023 році витрати на українських біженців у Польщі сягнули 12 мільярдів євро. А другим найбільшим донором була Німеччина: у цьому році країна витратила 11 мільярдів євро на допомогу українцям.