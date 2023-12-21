Также Атлас миграции показал результаты опроса об отношении европейцев к длительному приему украинских беженцев. Многие ли до сих пор готовы поддерживать их и предоставлять украинцам убежище – узнаете в материале.

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Большинство граждан ЕС готовы поддерживать украинцев

79% граждан ЕС поддерживают приём украинских беженцев в своих странах. Позитивное отношение к размещению украинцев и предоставлению им убежища несколько уменьшилось, но по-прежнему остается высоким. В 2022 году 88% европейцев поддерживали прием украинских беженцев.

Издание 2023 года содержит специальную тематическую секцию относительно проявлений солидарности ЕС по отношению к перемещенным людям из Украины. Она демонстрирует, что приверженность и устойчивость в поддержке Украины и ее перемещенных граждан остается мощной на уровне Европейского Союза,

– сказано в специальном разделе Атласа миграции.

Европейцы готовы предоставлять переселенцам свои дома и организовывать акции солидарности. Но на двухлетнем рубеже российской войны в Украине начинают появляться некоторые признаки усталости от поддержки беженцев. Общественные настроения несколько меняются к худшему, но уровень поддержки европейцами до сих пор остается мощным.

Сколько украинцев в странах Европы

Как отмечается в тематической "украинской" секции Атласа, по состоянию на август 2023 года, статус временной защиты на территории стран ЕС получили почти 4,2 миллиона граждан Украины. Из них 63% – это женщины, а 37% – мужчины.

Среди стран Евросоюза больше всего украинских беженцев приняли:

Германия – 1 175 695 человек;

Польша – 960 550 человек;

Чехия – 365 085 человек.

Сколько в Польше потратили на поддержку украинцев

В 2022 году Польша потратила рекордные 8,6 миллиарда евро на поддержку украинских беженцев. Именно поляки первыми приняли у себя большую волну убегающих от войны украинцев. Большинство из них – женщины с маленькими детьми.

Польша сразу обеспечила базовые потребности беженцев, которые первыми прибыли в ЕС. Они нуждались в жилье, еде и личных вещах. И поляки взяли на себя эти расходы: и общественные организации, и государство.

По данным Кильского института мировой экономики, в 2023 году расходы на украинских беженцев в Польше составили 12 миллиардов евро. А вторым крупнейшим донором была Германия: в этом году страна потратила 11 миллиардов евро на помощь украинцам.