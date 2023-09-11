Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна в етері програми одного з українських телеканалів розповіла, що спонукає українців повертатися додому.
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Скільки українців за кордоном?
Згідно з останнім звітом Міністерства економіки України, 6,2 мільйона громадян України, які виїхали за кордон після 24 лютого, все ще проживають в тих країнах. Цю цифру сформували завдяки даним:
- Верховного комісара ООН у справах біженців;
- Євростату;
- мобільних операторів;
- інших аналітичних установ;
- Державної прикордонної служби України.
Та ситуація, з якою Україна зіштовхнулася сьогодні, після повномасштабного вторгнення, є безпрецедентною. Зараз ми справді маємо велику внутрішню і зовнішню міграцію,
– підкреслює Бережна.
Що мотивує українців повертатися?
За словами Тетяни Бережної, існує переконання, що українці вирішать повернутися на Батьківщину, якщо будуть переконані, що зможуть знайти щастя в рідній країні.
Скільки українців за кордоном / Фото Getty Images
За її словами, на рішення впливають наступні фактори:
- можливість жити в безпеці;
- наявність робочих місць та житла;
- можливість розвиватися для дорослих та дітей.
Мінекономіки запровадило програми грантової підтримки, спрямовані на сприяння поверненню українців. Для подальшої допомоги в цих зусиллях портал "єРобота" пропонує платформу, де люди можуть досліджувати та отримати доступ до можливостей працевлаштування в Україні.
Бережна підкреслила, якщо людина шукає можливість повернутися в Україну, то на цій платформі знайде і грант, і вакансію.