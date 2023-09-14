С августа прошлого года количество украинских беженцев, получивших временную защиту в Польше, уменьшилось более чем на 350 тысяч человек. При этом в Германии украинцев наоборот стало больше на 410 тысяч, сообщает 24 Канал.

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Именно такие результаты показало исследование "Новые тенденции миграции украинских беженцев". Его провела миграционная платформа EWL.

Украинцы начали массово переезжать из Польши в Германию. По данным Евростата, в конце июня 2023 года в Германии было зарегистрировано около 1,1 миллиона граждан Украины. В Польше в то же время под временной защитой находились 975 тысяч человек.

Почему Германия

Наличие родственников или друзей в Германии, более высокие зарплаты и соцвыплаты – вот главные причины, почему украинцы покидают Польшу и едут в ФРГ.

Опрос показал, что больше всего на решение переехать влияет социальный фактор. Это наличие близких и друзей в Германии. Так ответили 43% опрошенных.

Авторы считают, что этот тренд подобен временам экономической миграции граждан Украины. Тогда именно рекомендации друзей являлись основным фактором выбора страны для проживания и работы.

Немаловажную роль сыграли и материальные причины. В Германии более привлекательные социальные выплаты (42%), есть возможность накопить больше сбережений (38%) и широкий выбор предложений работы с более высокой зарплатой (27%).

Причины переезда в Германию / Графика от миграционной платформы EWL

Вернутся ли украинцы в Польшу

Только 13% респондентов рассматривают возможность возвращения из Германии в Польшу. А 38% заявили, что возвращаться не планируют. Но самое интересное, что 49% уехавших в Германию украинцев точно не определились, будут ли возвращаться в Польшу. Это значит, что государства могут еще побороться за тех украинцев, которые не решили окончательно.

Исследователи платформы EWL опросили 400 совершеннолетних граждан Украины, которые сначала приехали в Польшу, получили там временную защиту, но затем выехали в Германию.

Напомним, миграционная платформа EWL занимается трудоустройством иностранцев, включая граждан Украины, в разных странах ЕС. С 2018 года платформа проводит социологические исследования вместе с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.