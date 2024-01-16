Станом на 30 листопада 2023 року 4,27 мільйона громадян, які втекли з України через повномасштабне вторгнення отримали спеціальний статус в європейських країнах. Це майже на 100 тисяч більше, ніж було в останньому моніторингу наприкінці вересня. Які країни прихистили найбільше українських біженців – статистика далі.

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Де в Європі найбільше українців

Трійка лідерів серед країн ЄС, де прийняли найбільше українців, не змінилась. Це:

Німеччина – 1 мільйон 236 тисяч осіб;

– 1 мільйон 236 тисяч осіб; Польща – 955 тисяч осіб;

– 955 тисяч осіб; Чехія – 369 тисяч осіб.

Якщо порівнювати з кінцем жовтня, найбільше біженців приїхали до Німеччини – близько 20 тисяч новоприбулих людей за 2 місяці. Позитивна динаміка також зберігається в Чехії (+ 4 880 осіб) та Норвегії (+ 4 180 осіб).

Серед усіх країн Європи дещо поменшало українців у чотирьох державах, а саме: Польщі (менше на 5 510 осіб), Італії, Франції та Люксембурзі.

Польща готується прийняти нову хвилю українських біженців

У МЗС Польщі не виключають можливості прибуття нової хвилі біженців з України. У відомстві заздалегідь готуються до такого розвитку подій. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна.

У польському відомстві не виключають, що російська агресія продовжить поширюватись територією України на захід. У МЗС наголосили, що до такого сценарію має бути готова не лише польська держава, а й суспільство. За словами Анджея Шейни, нова хвиля біженців може стати тягарем для Польщі, але вони не відмовлять у притулку людям із сусідньої країни.