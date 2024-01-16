По состоянию на 30 ноября 2023 года 4,27 миллиона граждан, бежавших из Украины из-за полномасштабного вторжения, получили специальный статус в европейских странах. Это почти на 100 тысяч больше, чем было в последнем мониторинге в конце сентября. Какие страны приютили больше всего украинских беженцев – статистика дальше.

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Где в Европе больше всего украинцев

Тройка лидеров среди стран ЕС, где приняли больше всего украинцев, не изменилась. Это:

Германия – 1 миллион 236 тысяч человек;

– 1 миллион 236 тысяч человек; Польша – 955 тысяч человек;

– 955 тысяч человек; Чехия – 369 тысяч человек.

Если сравнивать с концом октября, больше всего беженцев приехали в Германию – около 20 тысяч новоприбывших за 2 месяца. Положительная динамика также сохраняется в Чехии (+ 4 880 человек) и Норвегии (+ 4 180 человек).

Среди всех стран Европы несколько уменьшилось число украинцев в четырех государствах, а именно: Польше (меньше на 5 510 человек), Италии, Франции и Люксембурге.

Польша готовится принять новую волну украинских беженцев

В МИД Польши не исключают возможность прибытия новой волны беженцев из Украины. В ведомстве заранее готовятся к такому развитию событий. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.

В польском ведомстве не исключают, что российская агрессия продолжит распространяться по территории Украины на запад. В МИД подчеркнули, что к такому сценарию должно быть готово не только польское государство, но и общество. По словам Анджея Шейны, новая волна беженцев может стать обузой для Польши, но они не откажут в приюте людям из соседней страны.