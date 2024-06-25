Чи зможуть українці залишатися у ЄС після 2025 року: Рада ЄС ухвалила остаточне рішення

Українці зможуть продовжити вільно будувати своє майбутнє на території ЄС щонайменше до 2026 року. Рада ЄС ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту.

Станом на 2024 рік статусом тимчасового захисту у країнах ЄС користуються понад 4 мільйони українців. Вони були змушені шукати прихисток на території інших держав через повномасштабну війну Росії з Україною.

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На скільки продовжили тимчасовий захист

Аби українці могли вільно почуватися на території ЄС, тимчасовий захист для них наразі продовжили до 4 березня 2026 року. Це означає, що він діятиме щонайменше 4 роки (від березня 2022 року). Загалом тимчасовий захист надає такі права:

вільно проживати на території обраної країни;

отримувати доступ до ринку праці;

отримувати медичну допомогу;

отримувати соціальну допомогу;

навчатися у школах та ВНЗ.

Наголошують, що українці успішно інтегруються у життях тих країн, які обирають для себе. Наголошують, що понад 60% усіх біженців вже знайшли роботу. Варто зауважити, що деякі країни переживають кризу кадрів та дуже зацікавлені в українських працівниках. Також зауважують, що біженці дуже успішно відкривають свої бізнеси на території європейських держав. Зокрема, вони запускають нові робочі місця для інших українців.