По состоянию на 2024 год статусом временной защиты в странах ЕС пользуются более 4 миллионов украинцев. Они были вынуждены искать убежище на территории других государств из-за полномасштабной войны России с Украиной.

Обратите внимание Как найти жилье в Норвегии: стоимость квартир и коммунальных услуг

На сколько продлили временную защиту

Чтобы украинцы могли свободно чувствовать себя на территории ЕС, временную защиту для них сейчас продлили до 4 марта 2026 года. Это означает, что она будет действовать минимум 4 года (с марта 2022 года). В общем временная защита предоставляет следующие права:

свободно проживать на территории выбранной страны;

получать доступ к рынку труда;

получать медицинскую помощь;

получать социальную помощь;

учиться в школах и вузах.

Отмечают, что украинцы успешно интегрируются в жизни тех стран, которые выбирают для себя. Отмечают, что более 60% всех беженцев уже нашли работу. Стоит заметить, что некоторые страны переживают кризис кадров и очень заинтересованы в украинских работниках. Также отмечают, что беженцы очень успешно открывают свои бизнесы на территории европейских государств. В частности, они запускают новые рабочие места для других украинцев.