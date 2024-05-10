Рішення вже ухвалили: чи продовжить ЄС статус тимчасового захисту для українців

За даними Євростату, станом на травень 2024 року притулок на території ЄС знайшли 4,2 мільйона українців. Більшість із них перебувають у статусі тимчасового захисту. Наразі вже відомо, чи його продовжать.

Ольга Стефанішина – віцепрем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – розповіла деталі під час Міжнародного саміту міст і регіонів. Вона наголосила, що від 24 лютого 2024 року перебуває у постійному діалозі з Ільвою Йоганссон – комісаркою ЄС з питань міграції та внутрішніх справ. Ситуацію оцінюють раз у 3 місяці.

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Ми прийняли рішення, що статус тимчасового захисту буде продовжений, тому що безпекові умови не дозволяють прийняти будь-яке інше рішення,

– наголосила Стефанішина.

За яких умов рішення про тимчасовий захист переглянуть

Стефанішина наголосила, що безпековий чинник – пріоритет. Статус тимчасового захисту переглянуть, коли безпекова ситуація зміниться. Тоді можна буде говорити про плавний процес повернення українців додому. Водночас наразі умов для цього немає.

Яка ситуація з українцями в ЄС

Наразі на території ЄС перебувають понад 4,2 мільйона українців. Більшість з них перебувають на території Німеччини, Польщі та Чехії. Наголошують, що рівень інтеграції українців у місцеві суспільства – вражає. Останнім часом найбільше українців прибули на території Німеччина, Нідерландів, Болгарії. Найбільше біженців виїхали з Чехії, Швеції, Австрії, Данії, Польщі.