Ольга Стефанишина – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – рассказала детали во время Международного саммита городов и регионов. Она отметила, что с 24 февраля 2024 года находится в постоянном диалоге с Ильвой Йоханссон – комиссаром ЕС по вопросам миграции и внутренних дел. Ситуацию оценивают раз в 3 месяца.

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Мы приняли решение, что статус временной защиты будет продлен, потому что условия безопасности не позволяют принять любое другое решение,

– отметила Стефанишина.

При каких условиях решение о временной защите пересмотрят

Стефанишина отметила, что фактор безопасности – приоритет. Статус временной защиты пересмотрят, когда ситуация с безопасностью изменится. Тогда можно будет говорить о плавном процессе возвращения украинцев домой. В то же время пока условий для этого нет.

Какова ситуация с украинцами в ЕС

Сейчас на территории ЕС находятся более 4,2 миллиона украинцев. Большинство из них находятся на территории Германии, Польши и Чехии. Отмечают, что уровень интеграции украинцев в местные общества – поражает. В последнее время больше всего украинцев прибыли на территории Германия, Нидерландов, Болгарии. Больше всего беженцев выехали из Чехии, Швеции, Австрии, Дании, Польши.