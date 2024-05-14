Статистика Евростата свидетельствует, что больше всего украинцев выехало из Чехии, Австрии и Швеции. В то же время в статистику, похоже, скоро войдет еще одна страна.

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Украинцы массово выезжают из Эстонии

В Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии заявили, что на протяжении последних месяцев количество украинцев на территории страны существенно уменьшилось. С 24 февраля 2022 года, спасаясь от войны, в Эстонию прибыли почти 160 тысяч украинцев разных возрастных категорий.

Отмечают, что оставаться на территории страны в течение ближайшего времени планировали около 90 тысяч человек. Они активно пытались интегрироваться в жизнь страны и демонстрировали значительные успехи.

В то же время по состоянию на май 2024 года временной защитой в Эстонии пользуются лишь более 30 тысяч украинцев.

В этом году их количество уменьшилось по сравнению со временем начала войны. И количество новых людей, которые приезжают в Эстонию и хотят получить здесь защиту, тоже уменьшилось,

– отметили в Департаменте.

Уже известно, что тысячи украинцев вернулись в Украину. Однако есть и те, кто повторно возвращается в Эстонию из-за ситуации с безопасностью дома.