Сума розраховується відповідно до типу та площі житла, місця розташування та кількості людей, що проживають там. Дізнайтеся детальніше, хто може претендувати на виплати та що необхідно для її отримання.

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Хто може отримати грошову компенсацію за оренду

Є певні категорії осіб, які мають право на грошові виплати у Литві. Так, це стосується осіб, які:

легально проживають на території Литви та орендують житло відповідного до свого місця реєстрації;

не володіють житлом на території Литви;

мають рівень доходів, що не перевищує визначеної суми.

Як оформити компенсацію

Для оформлення компенсації на оренду житла в Литві, потрібно звернутися до муніципалітету за місцем проживання.

До муніципалітету потрібно надати наступні документи:

підписаний щонайменше на 6 місяців та задекларований договір оренди;

довідку про реєстрацію місця проживання;

дозволи на проживання всіх членів сім'ї;

довідка про доходи;

рахунок в банку, на який будуть нараховувати виплати;

довідка з відділу міграції.

При цьому зазначається, що компенсація виплачуватиметься з дня укладання договору про оренду, але не раніше за день звернення.

Зверніть увагу! Нова пошта відкриває своє відділення у Литві. Уже з середини березня українці, які проживають в Литві, зможуть відправляти рідним додому та отримувати від них посилки, документи й вантажі до 1000 кілограмів. Відтак, це буде вантажне відділення.