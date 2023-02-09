Так, зараз за кордоном працює майже 20 відділень Нової пошти. Усі вони розташовані в Польщі. Однак однією країною компанія не обмежується – скоро Нова пошта з'явиться й у Литві. Відкриття заплановане на березень.

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Що відомо про перше відділення Нової пошти в Литві

Уже з середини березня українці, які проживають в Литві, зможуть відправляти рідним додому та отримувати від них посилки, документи й вантажі до 1000 кілограмів. Відтак, це буде вантажне відділення.

Nova Post буде розташована у Вільнюсі, за адресою Žalgirio g. 92, LT-09303.

Усі відділення Нової пошти, які працюють за кордоном