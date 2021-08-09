Українці встановили рекорд за кількістю підроблених документів на польському кордоні

З початку 2021 року офіцери підрозділу Бещадського відділу прикордонної служби засвідчили рекордну кількість фальшивих документів за останні роки. На це вплинули чинні правила в умовах пандемії, які обмежували мандрівників.

За інформацією від польських прикордонників, громадяни України багаторазово незаконно намагалися потрапити до Польщі через пункти пропуску в Медиці, Корчовій, Будомєжу та Кросьценко. До пандемії таких порушень було втричі менше.

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Які документи підробляють українці

Лише на підкарпатській ділянці кордону з Україною виявили близько 2,5 тисячі фальшивих документів, з якими українці їхали до Польщі. Здебільшого, це підроблені запрошення на роботу або недійсні довідки про навчання в польських освітніх закладах.

Як показує статистика, цей рік стане рекордним за кількістю неправдивих документів, розкритих на підкарпатській ділянці кордону з Україною. Безумовно, документи, що стосуються зайнятості та науки в Польщі, лідирують. Це одна з небагатьох причин, яка дає право іноземцям в’їжджати на територію Польщі під час пандемії,

– повідомляють прикордонники.

Офіцери Бещадського відділення прикордонної служби виявили, серед іншого, приблизно 1700 різних типів документів для роботи, 175 фальшивих водійських прав, приблизно 150 фальшивих копій штампів прикордонного контролю та 88 фальшивих посвідчень про відвідування школи.

Приклад, коли обман українки було викрито

За весь минулий рік спроб перетину кордону з фальшивими документами було на 500 менше. А у 2019 році – втричі менше.

Нещодавно спробу потрапити на територію Польщі на підставі підробленого документа викрили у Корчовій. 29-річна українка їхала разом з донькою. Жінка на кордоні показала документ, який начебто засвідчував, що дитина буде вчитися в одній зі шкіл у Варшаві.

Детальна перевірка показала, що документ був несправжнім. Дирекція зазначеного навчального закладу теж підтвердила, що не видавала такого документу.

Свою провину громадянка України визнала і добровільно погодилася на покарання. Їй дали чотири місяці умовно.