Украинцы установили рекорд по количеству поддельных документов на польской границе
Источник:Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
С начала 2021 года офицеры подразделения Бещадского отдела пограничной службы показали рекордное количество фальшивых документов за последние годы. На это повлияли действующие правила в условиях пандемии, которые ограничивали путешественников.
По информации от польских пограничников, граждане Украины многократно незаконно пытались попасть в Польшу через пункты пропуска в Медыке, Корчевой, Будомеже и Кросьценко. До пандемии таких нарушений было втрое меньше.
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Какие документы подделывают украинцы
Только на подкарпатском участке границы с Украиной обнаружили около 2,5 тысячи фальшивых документов, с которыми украинцы ехали в Польшу. В основном, это поддельные приглашения на работу или недействительные справки об обучении в польских учебных заведениях.
Как показывает статистика, этот год станет рекордным по количеству ложных документов, раскрытых на подкарпатском участке границы с Украиной. Безусловно, документы, касающиеся занятости и науки в Польше, лидируют. Это одна из немногих причин, которая дает право иностранцам въезжать на территорию Польши во время пандемии,
– сообщают пограничники.
Офицеры Бещадского отделения пограничной службы обнаружили, среди прочего, примерно 1700 различных типов документов для работы, 175 фальшивых водительских прав, примерно 150 фальшивых копий штампов пограничного контроля и 88 фальшивых удостоверений о посещении школы.За весь прошлый год попыток пересечения границы с фальшивыми документами было на 500 меньше. А в 2019 году – в три раза меньше.
Пример, когда обман украинки разоблачили
Недавно попытку попасть на территорию Польши на основании поддельного документа разоблачили в Корчевой. 29-летняя украинка ехала вместе с дочерью. Женщина на границе показала документ, который якобы подтверждал, что ребенок будет учиться в одной из школ в Варшаве.
Детальная проверка показала, что документ был ненастоящим. Дирекция указанного учебного заведения тоже подтвердила, что не выдавала такого документа.
Свою вину гражданка Украины признала и добровольно согласилась на наказания. Ей дали четыре месяца условно.Также напоминаем, что в Корчевой пограничники обнаружили, что четверо украинцев имели поддельные COVID-паспорта . Их наказали заключением.