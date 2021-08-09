Украинцы установили рекорд по количеству поддельных документов на польской границе

9 августа 2021 , 14:59
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Источник:

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

С начала 2021 года офицеры подразделения Бещадского отдела пограничной службы показали рекордное количество фальшивых документов за последние годы. На это повлияли действующие правила в условиях пандемии, которые ограничивали путешественников.

По информации от польских пограничников, граждане Украины многократно незаконно пытались попасть в Польшу через пункты пропуска в Медыке, Корчевой, Будомеже и Кросьценко. До пандемии таких нарушений было втрое меньше.

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Какие документы подделывают украинцы

Только на подкарпатском участке границы с Украиной обнаружили около 2,5 тысячи фальшивых документов, с которыми украинцы ехали в Польшу. В основном, это поддельные приглашения на работу или недействительные справки об обучении в польских учебных заведениях.

Как показывает статистика, этот год станет рекордным по количеству ложных документов, раскрытых на подкарпатском участке границы с Украиной. Безусловно, документы, касающиеся занятости и науки в Польше, лидируют. Это одна из немногих причин, которая дает право иностранцам въезжать на территорию Польши во время пандемии,
 сообщают пограничники.

Офицеры Бещадского отделения пограничной службы обнаружили, среди прочего, примерно 1700 различных типов документов для работы, 175 фальшивых водительских прав, примерно 150 фальшивых копий штампов пограничного контроля и 88 фальшивых удостоверений о посещении школы.

За весь прошлый год попыток пересечения границы с фальшивыми документами было на 500 меньше. А в 2019 году – в три раза меньше.

Пример, когда обман украинки разоблачили

Недавно попытку попасть на территорию Польши на основании поддельного документа разоблачили в Корчевой. 29-летняя украинка ехала вместе с дочерью. Женщина на границе показала документ, который якобы подтверждал, что ребенок будет учиться в одной из школ в Варшаве.

Детальная проверка показала, что документ был ненастоящим. Дирекция указанного учебного заведения тоже подтвердила, что не выдавала такого документа.

Свою вину гражданка Украины признала и добровольно согласилась на наказания. Ей дали четыре месяца условно.

Также напоминаем, что в Корчевой пограничники обнаружили, что четверо украинцев имели поддельные COVID-паспорта . Их наказали заключением.
Автор: Орися Біленька