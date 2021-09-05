Українці відкрили у Чехії ресторан національної кухні The Borsch

Карантинні обмеження не завадили емігрантам з України реалізувати свою мрію у Празі. Ресторан національної української кухні The Borsch вже приймає відвідувачів.

У ньому побував український журналіст Олекса Лівінський. Враженнями від кухні та концепції закладу чоловік поділився на своїй сторінці у фейсбуці.

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Чим захоплює відвідувачів The Borsch

Українське подружжя відкрило ресторан у столиці Чехії для промоції борщу. Від початку засновники – волонтер Алекс Мартинов і викладачка Таша Бас з Кропивницького – планували готувати справжній український борщ і пояснювати відвідувачам, що це українська страва.

Окрім борщу, у закладі пропонують скуштувати й інші смачні витвори української кухні. Олекса Лівінський зазначив, у меню присутні голубці, сирники, зелений борщ та інша звична для українців їжа.

Журналіст підкреслив, що йому подобається, коли українці за кордоном не соромляться свого, а навпаки намагаються популяризувати рідні традиції. За словами пана Лівінського, у теперішній споживацький час найкраща популяризація – "через шлунок".

Відвідувач ресторану додав, що закладів з українською концепцією у Чехії є лише кілька. Хоча українська громада в країні є чи не найбільшою, а ЗМІ про Україну й українців говорять ледь не щодня.

Але ніяких регулярно відчинених українських закладів харчування тут майже нема. Є китайські ресторани, в'єтнамські магазини, крамниці з болгарськими, турецькими, британськими, російськими товарами (у яких продаються і українські продукти), навіть афганський ресторан бачив десь. А українське придбати й покуштувати – складно,

– пише Олекса Лівінський.

Віг додав, що у Чехії за багато років еміграції деякі українці встигли нажити статків і мали змогу відкрити бізнес, але соромилися свого. На щастя, зараз активна молодь не проти розвивати українське. І навіть бюрократичні процеси не заважають їм реалізовувати ці цілі.

Олекса Лівінський підтримав ініціативу власників The Borsch і побажав їм успіхів.

Відвідувач з України пообідав у закладі The Borsch в Празі / Фото фейсбук Олекси Лівінського

У Празі українці відкрили ресторан The Borsch / Фото фейсбук Олекси Лівінського