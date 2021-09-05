В нем побывал украинский журналист Олекса Ливинский. Впечатлениями от кухни и концепции заведения мужчина поделился на своей странице в фейсбуке.

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Чем захватывает посетителей The Borsch

Украинские супруги открыли ресторан в столице Чехии для промоции борща. С начала основатели – волонтер Алекс Мартынов и преподаватель Таша Бас с Кропивницкого – планировали готовить настоящий украинский борщ и объяснять посетителям, что это украинское блюдо.

Кроме борща, в заведении предлагают попробовать и другие вкусные произведения украинской кухни. Олекса Ливинский отметил, в меню присутствуют голубцы, сырники, зеленый борщ и другая привычная для украинцев пища.

Журналист высказался, что ему нравится, когда украинцы за границей не стесняются своего, а наоборот пытаются популяризировать родные традиции. По словам господина Ливинского, в настоящее потребительское время лучшая популяризация – "через желудок".

Посетитель ресторана добавил, что заведений с украинской концепцией в Чехии есть лишь несколько. Хотя украинская община в стране является едва ли не самой большой, а СМИ об Украине и украинцах говорят чуть ли не ежедневно.

Но никаких регулярно открытых украинских заведений питания здесь почти нет. Есть китайские рестораны, вьетнамские магазины, магазины с болгарскими, турецкими, британскими, российскими товарами (в которых продаются и украинские продукты), даже афганский ресторан видел где-то. А украинское приобрести и попробовать – сложно,

– пишет Олекса Ливинский.

Виг добавил, что в Чехии за многие годы эмиграции некоторые украинцы успели нажить состояния и имели возможность открыть бизнес, но стеснялись своего. К счастью, сейчас активная молодежь не против развивать украинское. И даже бюрократические процессы не мешают им реализовывать эти цели.

Олекса Ливинский поддержал инициативу владельцев The Borsch и пожелал им успехов.

Посетитель из Украины пообедал в заведении The Borsch в Праге / Фото фейсбук Олексы Ливинского