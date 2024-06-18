Для українців, які не можуть поновити паспорт: Угорщина ухвалила надважливе рішення

Українці в Угорщині зможуть отримати посвідку на проживання, навіть за умови, що їхні паспорти – протерміновані. Уряд країни вже видав відповідний указ.

Рішення ухвалили 14 червня. Мовиться про врегулювання дійсності закордонних паспортів громадян України.

Зверніть увагу Угорщина повернула "золоті візи": у яких країнах ЄС вони діють

Що передбачає указ

Указ угорського уряду передбачає, що посвідчення особи за кордоном вважається дійсним на той час, доки в Угорщині триває надзвичайний стан. Варто зауважити: його запровадили ще навесні 2022 року. Причиною стала війна Росії з Україною. Відтоді надзвичайний стан продовжували декілька разів. Востаннє це сталося ще у квітні 2024 року.

Отже, наразі, якщо українець або українка хочуть отримати посвідку на проживання в Угорщині, вони можуть пред'явити протермінований паспорт.

Для чоловіків за кордоном призупинили надання консульських послуг

Навесні 2024 року Україна тимчасово призупинила надання консульських послуг для чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном. Відповідне рішення ухвалили, аби люди не ухилялися від військового обліку та мобілізації.

Дмитро Кулеба – глава МЗС України – наголосив, що вважає це рішення справедливим.

Вони (військові, – 24 Канал) не розуміють, чому уряд не намагається залучити більше людей до участі у війні,

– заявив глава МЗС.

Водночас в Україні заявили, що не повертатимуть чоловіків з-за кордону силоміць.