Решение приняли 14 июня. Речь идет об урегулировании действительности загранпаспортов граждан Украины.

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Что предусматривает указ

Указ венгерского правительства предусматривает, что удостоверение личности за рубежом считается действительным на то время, пока в Венгрии продолжается чрезвычайное положение. Стоит заметить: его ввели еще весной 2022 года. Причиной стала война России с Украиной. С тех пор чрезвычайное положение продолжали несколько раз. Последний раз это произошло еще в апреле 2024 года.

Итак, сейчас, если украинец или украинка хотят получить вид на жительство в Венгрии, они могут предъявить просроченный паспорт.

Для мужчин за рубежом приостановили предоставление консульских услуг

Весной 2024 года Украина временно приостановила предоставление консульских услуг для мужчин призывного возраста, которые находятся за границей. Соответствующее решение приняли, чтобы люди не уклонялись от воинского учета и мобилизации.

Дмитрий Кулеба – глава МИД Украины – отметил, что считает это решение справедливым.

Они (военные, – 24 Канал) не понимают, почему правительство не пытается привлечь больше людей к участию в войне,

– заявил глава МИД.

В то же время в Украине заявили, что не будут возвращать мужчин из-за границы силой.