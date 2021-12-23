Українці у США звернулися до Байдена: до чого закликали

Українські американці просять, аби президент США Джо Байден посилив підтримку України. Вони переживають за мир у цьому регіоні.

Відповідну заяву поширила організація "Українські американці за Байдена". Там подякували президенту США за постійну підтримку.

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До чого заликали американські українці

При цьому, у діаспорі закликали американську владу прискорити кроки у відповідь на агресію з боку Кремля. "Україна чинила запеклий опір, сплативши високу ціну для нації, щоб захиститися самій та стати оплотом для Європи", – відзначили закордонні українці.

Для того, аби надіслати чіткий меседж Путіну, ми закликаємо завершити розробку жорсткого пакета державних й персональних санкцій для стримування Росії,

– запропонували представники діаспори.

Крім цього, вони закликали прискорити надання зброї та іншої допомоги Україні. А також застергли, що небезпечні імперські амбіції Путіна нікуди не зникнуть. Тому послідовна підтримка з боку міжнародних партнерів вкрай важлива для Києва.

Американські українці зазначили, що висловлювання очільника Кремля про загрозу для Росії з боку НАТО є надуманими. Вони закликали не дозволять Путіну користуватися своїми ультиматотами як "розмінною монетою" з обінянки послабити агресію.