Словаччина від 24 лютого 2022 року продовжує допомагати українцям. Притулок на території країни знайшли понад 400 тисяч біженців.

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Що змінилося з виплатами у Словаччині

Від початку липня 2024 року Словаччина змінила правила виплат для українців. Отримати допомогу на оренду помешкання можна упродовж перших 120 днів перебування на території країни. На щастя, є виняток. Його зробили для вразливих категорій населення. Мовиться про:

дітей до 5 років;

людей, які за ними доглядають;

люди з інвалідністю;

людей, яким виповнилося 65 років.

У МВС Словаччини відзначили, що кількість українців, які отримують допомогу, суттєво зменшилася. Ще у червні виплати отримали 33 тисячі українців. Тим часом у липні – лише понад 8000 людей. У червні мовилося про виплату у розмірі 5 мільйонів євро, у липні – лише про 1, 2 мільйона євро.

Окрім того, суттєво зменшилася кількість власників помешкання, які можуть отримувати компенсацію за розміщення українців.

Зауважують, що кількість українців, які приїжджають до Словаччини, лише зростає.